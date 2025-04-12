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張學友怎麼了！台灣爆意外「吹不出來」 親揭過人之處

張學友在小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」。（JDS提供）張學友在小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」。（JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友今晚在小巨蛋繼續開唱，他舉辦第230場的「60＋巡迴演唱會」，相較於上週的狀態，歌神自認愈唱愈不錯，唯獨口哨吹不太出來，無奈笑說：「很難說啊，每一天的狀況都不一樣。」

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張學友重返台北連唱三週，今晚舉辦第5場的演唱會，稍早登台表示狀態很不錯，歌神稱謙：「還可以啦，感覺自己有慢慢慢慢的好起來，所以現在很開心，今天出來之前，我還跟自己做了心理建設，無論唱得好或不好，我都要開心的唱。」

張學友小巨蛋開唱，門票一票難求。（JDS提供）張學友小巨蛋開唱，門票一票難求。（JDS提供）

張學友上週攻蛋冒出鼻音，所幸這兩天身體好的差不多了，唯獨歌唱間奏要吹口哨時，顯得有些力不從心，他脫口自揭過人之處，「我小時候是非常驕傲的，你們有買過我的專輯嗎？你們聽到所有的口哨都是我自己吹的，我甚至去幫別人吹口哨，在錄音的時候，我一直都覺得自己是很厲害的，張學友的口哨。」

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對於吹口哨意外卡關，張學友認為就是登台時需要面臨的心理狀態，他對滿場觀眾喊話：「我會找到為什麼的（指原因），我回去努力一下，下次我再來的時候，一定會吹到更好的。」不忘在台上又隨性吹了段口哨，幽默逗樂台下歌迷。

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