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張學友好性感！台灣開唱冒出鼻音 親解身體狀況

張學友在小巨蛋舉辦第2場演唱會。（JDS提供）張學友在小巨蛋舉辦第2場演唱會。（JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友今晚在小巨蛋舉辦第227場的「60＋巡迴演唱會」，他的狀態比昨天來得好，忍不住笑說：「我今天是比昨天好一點了，我很有信心，可以完成這9場的。」獲得滿場觀眾的熱情掌聲。

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張學友招認開唱前發現飄出鼻音，「很多朋友會聽到我有一點點的鼻音，就當性感好不好？」他很討厭被誤以為是在生病的感覺，「我明明沒病的，我明明就可以唱、可以跳，這種感覺會為我自己造成很大的心理壓力。」

張學友笑稱現在就是要享受舞台「不管了」，「昨天第一場大家看到新聞可能會有點害怕，想說怎麼會看今天啊？取消怎麼辦啊？」歌神強調現在表演沒有問題，更笑稱：「沒事的，首先跟昨天的觀眾朋友們說聲不好意思，我已經盡了。」　

張學友的演唱會叫好也叫座。（JDS提供）張學友的演唱會叫好也叫座。（JDS提供）

要求完美的張學友，對於昨天首場的小凸槌似乎頗為介意，「心慌慌，歌詞也慌，跳舞舞步不是很熟、有歌詞忘了唱破了就不要再講了，然後口哨也吹不出來，今天算是吹的出來的，我明天會吹得更好的。」再次替自己加油鼓勵。

年過60歲的張學友，分享人生在不同階段的體悟，招認其實他從小就體弱多病，「鼻子、喉嚨到處發炎，有些地方不能講，到處發炎」，到了中學時期長了很多青春痘，「青春期啊，很想要認識女朋友，可是我都不敢轉身去看她。」

張學友接著談到，「我要說的是，每一個階段都有不同的困擾，現在遇到的可能會有些身體狀況，大家會說休息多一點，可是我不知道什麼時候好啊，我自己以為我好了，突然間鼻音又來了，對我來講，我相信這只是個考驗而已，我相信只要堅持下去，一定會做得到。」

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