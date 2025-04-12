退出演藝圈9年！郭彥甫畫作登上法國羅浮宮 台灣第一人解祕辛

〔記者陽昕翰／台北報導〕郭彥甫在2016年退出演藝圈後，專注藝術創作，他以「行李箱」系列作品登上法國羅浮宮，並在上海新繪畫大賽中獲獎，成功轉型為當代藝術家的他，近日受錄製田定豐主持的Podcast節目分享心路歷程。

郭彥甫（中）錄製田定豐、衍舞Rafeeka共同主持的節目。（唱戲世界娛樂提供）



對於郭彥甫來說，藝術不只是表達，而是一場長期與自己對話的旅程，「畫畫從來不是職業，而是一輩子的陪伴。」他更說：「不是每一幅畫都完成在畫布上，有些是在心裡一次次撕裂與縫補中誕生的。」

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郭彥甫錄製Podcast節目《田定豐的共時好生活》，更分享了從舞台走入畫布、從光環轉向靈魂深處的創作旅程。主持人田定豐談到：「他完全打破我對藝人的認識。真實、直接、沒有修飾，充滿藝術家的敏銳感知。」

郭彥甫也分享，當28歲事業達到巔峰，內心卻感到極大的空洞感，最終選擇回到童年時最純粹的陪伴「畫筆」。

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郭彥甫的畫作風格鮮明，題材也常結合社會觀察，其中包括他創作的美國前總統川普畫像，剛好在台灣股市史上最大跌幅的那天，在社群上引發關注與討論，他說：「我畫的不是川普這個人，而是那背後象徵的能量與衝突。」坦言那次創作引來很大的迴響，但他也從中確認了藝術最重要的價值就是誠實。

對於畫作曾登上法國羅浮宮，郭彥甫今晚不忘在社群補充說明，透露羅浮宮那個地下室商場民眾都可以去展覽，「市面上很多藝術經紀、策展人很缺作品，他們會自己付錢邀請你們展覽，不妨試試看。」

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