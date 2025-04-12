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苗可麗離婚後仍相信愛情！曾因女兒選擇放手 嘆與家人相處時間太少

苗可麗登上《話時代人物》與主持人鄭弘儀暢談人生與演藝點滴。（三立提供）苗可麗登上《話時代人物》與主持人鄭弘儀暢談人生與演藝點滴。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕苗可麗日前上《話時代人物》與主持人鄭弘儀暢談人生與演藝點滴，兩人相談甚歡，鄭弘儀盛讚她是「八點檔女王」，現場更請她即興重現經典角色「李豔萍」的罵人橋段，苗可麗爽快演出，獲得滿堂喝采。

談及感情現況，苗可麗表示對婚姻仍抱期待。（三立提供）談及感情現況，苗可麗表示對婚姻仍抱期待。（三立提供）

回顧出道歷程，苗可麗坦言15歲就當歌手，跑遍全台軍營勞軍演出，卻多年未成名。直到首次演出八點檔，被製作人定名為苗可麗，藝名從此沿用至今。她也自曝年少時熱愛表演，卻在音樂班總被留下沒上台，「但我還覺得不用表演挺輕鬆的！」

節目中，苗可麗帶來多幅親手畫作，笑說靈感來自一位曾任插畫家的前男友，「他說妳沒事就畫畫嘛！」談及感情現況，苗可麗坦言目前沒人追，「但剛離婚那陣子追的人倒不少。」曾因對方無法接受她與女兒的關係而放棄戀情，不過對婚姻仍抱期待的她說：「我持續在跟宇宙下訂單。」

苗可麗登上《話時代人物》與主持人鄭弘儀暢談人生與演藝點滴。（三立提供）苗可麗登上《話時代人物》與主持人鄭弘儀暢談人生與演藝點滴。（三立提供）

最讓苗可麗遺憾的是與家人相處時間太少，談及父親罹患失智症，她哽咽清唱《心事誰人知》作為回憶，場面感人。事實上，苗可麗過去接受本報專訪時，曾提到自己對於父親每況愈下的病情感到無助，不過她將此視為課題，努力把這畝孝順的田種好，「有些人連田都沒有得種，我們已經很幸運了。」

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