館長抵中國稱「台灣奶茶800元！」 網友怒轟：舔過頭

館長（右）手比出「八」向中國導遊稱台灣一杯奶茶可賣至800元台幣。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以 「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉，不只多次公開讚頌中國政權，甚至以此嘲諷台灣。沒想到，館長昨（10日）搭機前往上海，一下飛機就開始讚美，和中國導遊在聊天過程中，一度介紹台灣奶茶，還稱台灣的奶茶一杯可以賣到800元台幣，令人咋舌。

館長上月底宣佈自己將前進中國，聲稱要成為「和平大使」，如今他在導遊陪同下觀賞上海街景，直誇「建築很美、交通守秩序」，但最引發爭議的是他在與導遊對話中，介紹台灣奶茶時脫口說出「台灣奶茶一杯可以賣到800元新台幣」，語氣夾帶驚嘆引發大量網友質疑，不少人痛批他言過其實、誇大不實，更有人砲轟他在配合中國導遊的節奏「舔過頭」。

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館長（右）一抵達上海便瘋狂讚美中國。（翻攝自YouTube）

過程中，館長因觀眾留言批評只參觀樣板城市，沒看到中國社會現實而引爆情緒，當場飆罵「難道你去沖繩玩，會去看貧民窟嗎？」他甚至怒嗆「要看落後，你去非洲！」一連串粗口引發網友兩極評論。而在晚間用餐時，粉絲送上酒品和食物，館長一邊喝酒一邊大讚「裝飲料的袋子好美」，整場直播收視高峰一度突破20萬人，但內容與用語也成為批評焦點。

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