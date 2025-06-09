劉品言帶球嫁連晨翔 八點檔女星「要當奶奶了」曝真實關係

劉品言、連晨翔婚紗。（鴻言娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔今（9日）宣布與劉品言結婚，年底將升格新手爸媽，令外界又驚又喜。這樁喜事，對況明潔來說，格外有意義，因為連晨翔是她的乾兒子，得知消息時，她開心直呼：「我要當奶奶了！」

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劉品言、連晨翔婚紗。（鴻言娛樂提供）

劉品言、連晨翔婚紗。（鴻言娛樂提供）

連晨翔、劉品言去年合作影集《舊金山美容院》，角色為青梅竹馬，有不少親熱戲，起初完全沒火花，拍到一半兩人還自掏腰包去上雙人表演課，才慢慢找到節奏。戲殺青後，兩人各忙各的，直到後期配音時再次見面，也開始真正熟起來。去年12月，連晨翔在導演杜政哲生日聚會後，終於鼓起勇氣對劉品言展開追求，交往半年便攜手走入家庭，戲裡戲外同步上演幸福進行式。

況明潔（左）收連晨翔當乾兒子。（翻攝自臉書）

況明潔2022年與連晨翔合作三立《門當互懟愛上你》，劇中飾演連晨翔母親，隔年便開始以乾兒子稱呼連晨翔，她轉發貼文祝福，開心寫道：「恭喜我的乾兒子晨翔，兒媳婦兒品言，讓我今年又有一件喜事臨門，而且是雙喜臨門。」她於留言區分享與連晨翔的合照，透露這是她人生第一次正式收乾兒子，也是第一次當奶奶、第一次當婆婆，「謝謝晨翔送給我所有的第一次。」

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