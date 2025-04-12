晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林美貞斬24年婚！斷開孫興接新角色迎「全新自己」

林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕林美貞和孫興2001年結婚，8日宣布兩人正式簽字離婚，她昨（11日）發文提到，將推出戲劇作品，不「全新的角色，全新的挑戰，也是一個全新的我！」

相關新聞：林美貞不再委屈離婚斷開孫興 結束24年婚姻

林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）

林美貞在臉書分享坐在化妝間打理造型的照片，透露接下新的角色，認為每一次定裝，都是與角色的初次見面，也是與自己的深度對話，「這一次不只是演出，更像是一場與自己更靠近內心的旅程！每一步都走得更清楚、更篤定，因為我知道自己是誰，也知道自己想成為誰！」她感謝團隊的信任與陪伴，已將自己準備好，就等著自信地登場，「每一次出發都是精彩的開始，全新的挑戰，堅定的心，不怕重新開始只怕不夠精彩。」

林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）

林美貞與孫興情纏24年，8日在臉書斷開孫興，表示兩人已結束婚姻和所謂的家人關係，「這一次，我不再妥協、不再委屈、也不願意在沈默中否定自己的感受！無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中