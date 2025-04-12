林美貞斬24年婚！斷開孫興接新角色迎「全新自己」

林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕林美貞和孫興2001年結婚，8日宣布兩人正式簽字離婚，她昨（11日）發文提到，將推出戲劇作品，不「全新的角色，全新的挑戰，也是一個全新的我！」

相關新聞：林美貞不再委屈離婚斷開孫興 結束24年婚姻

請繼續往下閱讀...

林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）

林美貞在臉書分享坐在化妝間打理造型的照片，透露接下新的角色，認為每一次定裝，都是與角色的初次見面，也是與自己的深度對話，「這一次不只是演出，更像是一場與自己更靠近內心的旅程！每一步都走得更清楚、更篤定，因為我知道自己是誰，也知道自己想成為誰！」她感謝團隊的信任與陪伴，已將自己準備好，就等著自信地登場，「每一次出發都是精彩的開始，全新的挑戰，堅定的心，不怕重新開始只怕不夠精彩。」

林美貞離婚後，宣布接下新角色。（翻攝自臉書）

林美貞與孫興情纏24年，8日在臉書斷開孫興，表示兩人已結束婚姻和所謂的家人關係，「這一次，我不再妥協、不再委屈、也不願意在沈默中否定自己的感受！無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法