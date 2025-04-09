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娛樂 最新消息

林美貞不再委屈離婚斷開孫興 結束24年婚姻

林美貞和孫興情纏29年，昨天宣告離婚，外界才知道原來兩人之前一直沒離過婚。（資料照）林美貞和孫興情纏29年，昨天宣告離婚，外界才知道原來兩人之前一直沒離過婚。（資料照）

林美貞（右）去年底三度復合孫興（左）。（翻攝自臉書）林美貞（右）去年底三度復合孫興（左）。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林美貞和前夫孫興情纏29年，2001年結婚，她昨發出聲明宣告已正式簽字離婚，「結束與孫興先生二十幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關」，正式斷開和孫興24年的婚姻關係。

只是他們過往被指「二度結婚、二度離婚」時，兩人從沒有辯駁過，對外都以「我的家人」代稱彼此關係，這樣撲朔迷離的說法，直到林美貞發出離婚聲明，外界才發現她過去總期盼孫興能浪子回頭，沒有離婚過。

林美貞和孫興去年平安夜三度復合，時隔不到半年感情生變，她提到這次毅然決然離婚，是為自己宣告全新的開始，她說：「這次不會再妥協也不會再委屈，也不願意在沉默中否定自己的感受，無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止」。

據悉這回是因為孫興和小三依舊藕斷絲連，讓林美貞大受打擊，決定和孫興切割，她在聲明中提到自己曾經傾盡全力去愛，現在選擇全力放下，「不是因為要遺忘，而是為了重新擁抱自己！」她也提到這個打擊並非結束，「而是我人生真正的重新開始。」

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