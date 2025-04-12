宥勝復出爆眾怒！悄刪光社群圖文「老婆力挺文也不見」

〔記者邱奕欽／台北報導〕宥勝遭控於2016年藉著載送女助理返家途中，踰矩跨坐、揉胸舔耳、強吻等行逕遭檢察官依強制猥褻罪起訴，去年12月底遭判處8個月有期徒刑、緩刑5年，上繳200萬元。沉寂22個月，宥勝7日重啟YouTube頻道高調宣告復出，浮出水面不到5天慘遭全民一面倒抵制，面對各界接踵而至的抨擊聲浪，他與妻子今（12日）皆被發現2人已各自將圖文、影片悄悄刪除下架。

宥勝拍片浮出水面慘遭全民抵制。（翻攝自YouTube）

宥勝日前以「重啟頻道，重新出發」為題在YouTube頻道發布新影片，他以白色衣裝亮相致歉道「對不起，我真的讓你們失望了，從今以後為了我自己、為了孩子，也為了你們，我會非常努力去成為一個更好的人。」沒想到，他在結束道歉之後，畫面隨即跳到與妻小出外景，宣傳即將展開的「世界地球日」公益冒險活動，此舉瞬間引爆全民怒火，更燒到主辦方亞果遊艇集團。

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外界不滿宥勝「借道歉之名，行宣傳之實」，一面倒不買單並湧進他的社群譴責，不過妻子慈惠隔日則公開發文力挺，更信心喊話自勉「愛，能超越一切」，豈料各界輿論更加猛烈。事隔5日，宥勝今凌晨悄悄將道歉影片、孩子照片、推廣有機農的圖文全數刪除，妻子慈惠不僅移除大頭貼，當初的力挺文、女兒背影照片等也全面下架，夫妻倆此舉不免令外界解讀為盼能平息眾怒，以及保護年幼的孩子。

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