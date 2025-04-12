王子「手握6副業」美台兩地飛 聞宥勝退演藝圈沉重發聲

王子出席內衣品牌活動。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王子今（12）日出席內衣品牌活動，談及接下女性內衣品牌大使他直呼有一點害羞、很感謝廠商的青睞，而剛從美國回來的他也分享目前投資了第6個副業，後天將有新品上市，而王子過去與宥勝是前師兄弟，今宥勝大動作發聲宣布將改名、不再出現於演藝圈，對此，王子也做出回應。

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宥勝因為性騷擾多名女性形象重挫，今發文道歉，宣布不再以宥勝名義進行任何活動，還會捐出社群平台，王子過去與宥勝曾在同個經紀公司，被問及宥勝一事，王子表示自己跟對方沒有私交、不太熟，「我不太了解他發生什麼事，我覺得他必須得面對他之前犯的錯誤。」

王子出席內衣品牌活動。（記者王文麟攝）

事實上，宥勝日前高調拍影片宣布復出，妻子慈惠也力挺：「我始終相信，愛，能超越一切。」但他們的言論遭許多人抵制，夫妻倆今下架影片和力挺文章，宥勝發出聲明表示：「請停止再攻擊無辜的人，我做的事，我自己負責。」並宣布未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動。

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