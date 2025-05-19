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安芝儇隊友「扮酒家女」慘了 遭球迷罵翻宣布引退

朴宰令宣布引退。（翻攝自IG）朴宰令宣布引退。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓職啦啦隊朴宰令原先與台鋼韓籍女神安芝儇同隊，於韓職SSG登陸者擔任啦啦隊員，先前才來台為12強棒球賽應援。怎料，日前卻因在直播中扮演酒家女，引起爭議，於17日宣布引退，結束9年啦啦隊生涯。

朴宰令上月30日與隊友李麗安受邀參加直播主嚴太雄的節目，在直播過程中，兩人假扮成酒店小姐討債，此舉引發諸多球迷不滿，認為兩人損害球隊形象。事實上，該名直播主嚴太雄曾因涉嫌詐騙求職者數億韓圓，而被拘捕，在這樣的背景之下，也讓這次的直播內容更具爭議。

隨著事件不斷發酵，SSG登陸者球團也將朴宰令和李麗安排除在5月班表之外，遭到冷凍的朴宰令，17日在IG發文宣布引退，「今天我要向大家說再見，獻上最後的問候。9年來我無所畏懼的奔跑，堅持走這條路，正因如此，在做出這個決定之前，我經歷了無數思考與掙扎。但現在，我認為是時候暫停下來，好好喘口氣，也讓自己有機會回顧這段旅程。」表示未來仍會用心為曾經一起努力的隊員加油打氣，最後也向一路以來給予支持的粉絲表達感謝。

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