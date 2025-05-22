孟耿如為何拖2年才斷離黃子佼？ 親友全說了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星黃子佼2023年捲入MeToo風波後，形象重挫讓演藝事業全面停擺，愛妻孟耿如卻不離不棄，今年3月甚至被目擊一家三口和樂融融出遊畫面，事隔2個月，竟在昨（21日）傳出離婚消息，讓外界相當好奇，為何不及早切割？對此，其親友回應了。

孟耿如（左）、黃子佼21日傳出離婚消息。（資料照）

據悉，黃子佼傳出性騷事件後，情緒崩潰，一度想不開在家自殘，孟耿如親眼目睹一切，並將他送醫急救，所幸最終無大礙。據《鏡週刊》報導，孟耿如的親友表示，孟耿如弟弟2019年憂鬱症輕生離世，她對此相當自責，外界不解她為何一直守候在黃子佼身邊，該親友認為，或許是不希望再有遺憾發生。

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事實上，風波剛爆發時，就有網友詢問孟耿如「為何不離婚？」她當時回應，「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。」

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