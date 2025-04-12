王子股票慘賠7位數！羞曝是「腿控」自揭空窗期

〔記者林欣穎／台北報導〕王子今（12）日出席內衣品牌活動，談及接下女性內衣品牌大使他直呼有一點害羞、很感謝廠商的青睞，王子也分享他剛從美國回來，與數十位藝人好友到當地拍攝新副業的宣傳片，後天將有新品上市。

王子擔任內衣品牌大使。（記者王文麟攝）

王子這次擔任內衣品牌大使，被問到如何看女性成套內衣，他秒回：「哦，不錯！搭配起來就很整體性，我也喜歡整套，不是內衣啦，是像今天活動穿整套套裝這樣。」

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而被問到是什麼「控」，王子害羞表示是「腿控」，直呼喜歡有肌肉線條、「有運動的女生還蠻加分的。」至於有沒有單手脫過內衣，他則直呼自己沒有試過，「我覺得內衣...我喜歡反差的，如果外面清純裡面就辣，喜歡黑色系的。」但忙著工作的王子也說最近沒有對象，已經空窗2、3年了。

王子擔任內衣品牌大使。（記者王文麟攝）

而最近全球深受股災影響，王子坦言有一些受創，之前投入有約8位數，現在損失則約7位數，「這幾天（股市）風向又倒回來了，期待禮拜一能回來。」

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