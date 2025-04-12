晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王子股票慘賠7位數！羞曝是「腿控」自揭空窗期

〔記者林欣穎／台北報導〕王子今（12）日出席內衣品牌活動，談及接下女性內衣品牌大使他直呼有一點害羞、很感謝廠商的青睞，王子也分享他剛從美國回來，與數十位藝人好友到當地拍攝新副業的宣傳片，後天將有新品上市。

王子擔任內衣品牌大使。（記者王文麟攝）王子擔任內衣品牌大使。（記者王文麟攝）

王子這次擔任內衣品牌大使，被問到如何看女性成套內衣，他秒回：「哦，不錯！搭配起來就很整體性，我也喜歡整套，不是內衣啦，是像今天活動穿整套套裝這樣。」

相關新聞：王子「手握6副業」美台兩地飛 聞宥勝退演藝圈沉重發聲

而被問到是什麼「控」，王子害羞表示是「腿控」，直呼喜歡有肌肉線條、「有運動的女生還蠻加分的。」至於有沒有單手脫過內衣，他則直呼自己沒有試過，「我覺得內衣...我喜歡反差的，如果外面清純裡面就辣，喜歡黑色系的。」但忙著工作的王子也說最近沒有對象，已經空窗2、3年了。

王子擔任內衣品牌大使。（記者王文麟攝）王子擔任內衣品牌大使。（記者王文麟攝）

而最近全球深受股災影響，王子坦言有一些受創，之前投入有約8位數，現在損失則約7位數，「這幾天（股市）風向又倒回來了，期待禮拜一能回來。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中