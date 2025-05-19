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（影）安芝儇被誤認為「李多慧」 暴走畫面曝光

韓籍啦啦隊安芝儇在藥妝店進行人氣大挑戰。（翻攝自IG）韓籍啦啦隊安芝儇在藥妝店進行人氣大挑戰。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神安芝儇來台2年已經累積不少粉絲，住在高雄的她其實心裡很擔心其他區域的人可能不認識她，所以在自己的YouTube頻道做了一集「大冒險」。「來到台灣的韓國女孩，陌生女子突然靠近她的原因是……」安芝儇拍了一支影片測試，還跑到知名藥妝店進行人氣大考驗，更喊話如果有人認出來她就是安芝儇，當場送禮物。

有人把安芝儇誤認為李多慧，讓安芝儇當場傻眼。（翻攝自YouTube）有人把安芝儇誤認為李多慧，讓安芝儇當場傻眼。（翻攝自YouTube）

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沒想到，安芝儇出師不利，第一次進行測驗的對象竟然直接問她：妳是李多慧嗎？這讓安芝儇當場破防，不過隨著考驗不斷進行，安芝儇感覺愈來愈嗨，因為之後有2名女粉絲直接喊出安芝儇的名字，其中一個還知道她是台鋼雄鷹啦啦隊，甚至連背號「2號」都能說出來，絕對是真愛粉。

如果有人認出安芝儇的身分，就能得到小禮物。（翻攝自YouTube）如果有人認出安芝儇的身分，就能得到小禮物。（翻攝自YouTube）

還有1位粉絲透露哥哥很喜歡安芝儇，希望有機會讓哥哥跟安芝儇通話。安芝儇也覺得很好奇，為何台北年輕美眉會認識住在高雄的她呢？看來她真的小看自己的人氣度了。女粉絲從口袋裡掏出手機，撥電話給哥哥，有神隊友助攻，成功讓哥哥與安芝儇通話，安芝儇淘氣問哥哥：「你喜歡我嗎？」哥哥連忙回答喜歡，之後她竟然打蛇隨棍上問了：「那什麼時候見家長呢？」讓人見識到安芝儇超可愛又幽默的一面。

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進行挑戰時安芝儇心裡七上八下，很擔心沒有人能認出她。（翻攝自YouTube）進行挑戰時安芝儇心裡七上八下，很擔心沒有人能認出她。（翻攝自YouTube）

原本安芝儇認為如果沒有人認出她，絕對會超丟臉，還好粉絲力量大，加上一個滿心小鹿亂撞的哥哥，讓安芝儇的人氣大挑戰圓滿結束。在影片的最後，大家才告訴安芝儇被誤認為是李多慧的橋段，其實是經紀人故意安排的，讓安芝儇又好氣又好笑。

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