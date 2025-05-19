蔣雅淇赴美 驕傲參加超學霸女兒畢業典禮

蔣雅淇（右）與女兒關愛感情非常好。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播、製作人蔣雅淇與企業家老公關弘鈞育有2子1女，2013年關弘鈞因癌症過世後，蔣雅淇肩負起教養孩子的責任。今（19）日蔣雅淇開心在社群曬照，原來她參加了女兒「關愛」的畢業典禮，更驕傲曝光女兒是美國第一商學院畢業生，更擁三主修超強實力，妥妥的學霸一枚。

蔣雅淇（右）飛到美國參加女兒的畢業典禮。（翻攝自臉書）

蔣雅淇興奮說：「恭喜寶報大學畢業。大三我『偶然得知』女兒是Double major（雙主修），畢業典禮出發前夕再確認一次，發現居然已經是Triple major（三主修）」。蔣雅淇還開自己玩笑說，媽媽土了，沒聽過欸。

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蔣雅淇回憶起關愛剛離家到美國求學時，有許多地方感到不適應，而且把自己逼得很緊，導致身體抗議，一路走來，關愛已經能完全享受大學生活，蔣雅淇感恩：「我們從來沒有祈求人生一帆風順，但在各種困難中總是充滿著盼望，鼓勵自己一步步向前！」也感謝神的恩典。

關愛長得漂亮又是學霸，在美國常春藤名校頂著三主修光環畢業。（翻攝自臉書）

文章最後蔣雅淇還藏了個大彩蛋，原來關愛就讀的賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）是美國常春藤名校，還是全美第一商學院。深為女兒感到驕傲的蔣雅淇更打趣道：「還好主修三顆學費一樣」。

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