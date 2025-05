蔣雅淇赴美 驕傲參加超學霸女兒畢業典禮

蔣雅淇(右)與女兒關愛感情非常好。(翻攝自臉書)

〔記者馮亦寧/台北報導〕前主播、製作人蔣雅淇與企業家老公關弘鈞育有2子1女,2013年關弘鈞因癌症過世後,蔣雅淇肩負起教養孩子的責任。今(19)日蔣雅淇開心在社群曬照,原來她參加了女兒「關愛」的畢業典禮,更驕傲曝光女兒是美國第一商學院畢業生,更擁三主修超強實力,妥妥的學霸一枚。

蔣雅淇(右)飛到美國參加女兒的畢業典禮。(翻攝自臉書)

蔣雅淇興奮說:「恭喜寶報大學畢業。大三我『偶然得知』女兒是Double major(雙主修),畢業典禮出發前夕再確認一次,發現居然已經是Triple major(三主修)」。蔣雅淇還開自己玩笑說,媽媽土了,沒聽過欸。

請繼續往下閱讀...

相關新聞:「獨臂刀王」王羽故居成猴寨 4億豪宅無人住

蔣雅淇回憶起關愛剛離家到美國求學時,有許多地方感到不適應,而且把自己逼得很緊,導致身體抗議,一路走來,關愛已經能完全享受大學生活,蔣雅淇感恩:「我們從來沒有祈求人生一帆風順,但在各種困難中總是充滿著盼望,鼓勵自己一步步向前!」也感謝神的恩典。

關愛長得漂亮又是學霸,在美國常春藤名校頂著三主修光環畢業。(翻攝自臉書)

文章最後蔣雅淇還藏了個大彩蛋,原來關愛就讀的賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)是美國常春藤名校,還是全美第一商學院。深為女兒感到驕傲的蔣雅淇更打趣道:「還好主修三顆學費一樣」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法