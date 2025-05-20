（獨家）林昶佐任駐芬蘭大使 愛妻Doris是否同行回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕總統府昨天發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使，身為閃靈樂團主唱的林昶佐，也將成為台灣歌壇第一位出任大使的音樂人。至於未來家人是否也會一起到芬蘭生活，林昶佐的老婆Doris今天受訪回應：「現在還在討論中，但是是往正面的方向去思考。」

閃靈團長Doris。（出日音樂提供）

林昶佐出任駐芬蘭大使，對於家庭未來的規劃，Doris表示：「因為有很多事情是必須考慮的，例如米魯的學校，還有我的工作以及大港，昨天正式公布後，我們也才能開始做準備。」

請繼續往下閱讀...

Freddy將出任駐芬蘭大使。（出日音樂提供）

不過，閃靈樂團已經多年沒有推出新專輯，這兩年僅在「大港開唱」演出，3月Doris才在舞台上向歌迷感性喊話：「後會有期。」短期內看來真的沒有合體演出的規劃。

閃靈樂團今年才在大港開唱演出。（出日音樂提供）

對此，Doris笑說：「閃靈還是維持繼續寫歌，創作已經是我們人生的一部分，所以有空的時候，大家還是會單純的喜愛創作的感覺。」

Doris鬆口閃靈未來的演出規劃就是隨緣，「專輯衝突的部分就是人生的一部分了，應該可以這樣說吧。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法