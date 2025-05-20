晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（獨家）林昶佐任駐芬蘭大使 愛妻Doris是否同行回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕總統府昨天發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使，身為閃靈樂團主唱的林昶佐，也將成為台灣歌壇第一位出任大使的音樂人。至於未來家人是否也會一起到芬蘭生活，林昶佐的老婆Doris今天受訪回應：「現在還在討論中，但是是往正面的方向去思考。」

閃靈團長Doris。（出日音樂提供）閃靈團長Doris。（出日音樂提供）

林昶佐出任駐芬蘭大使，對於家庭未來的規劃，Doris表示：「因為有很多事情是必須考慮的，例如米魯的學校，還有我的工作以及大港，昨天正式公布後，我們也才能開始做準備。」

Freddy將出任駐芬蘭大使。（出日音樂提供）Freddy將出任駐芬蘭大使。（出日音樂提供）

不過，閃靈樂團已經多年沒有推出新專輯，這兩年僅在「大港開唱」演出，3月Doris才在舞台上向歌迷感性喊話：「後會有期。」短期內看來真的沒有合體演出的規劃。

閃靈樂團今年才在大港開唱演出。（出日音樂提供）閃靈樂團今年才在大港開唱演出。（出日音樂提供）

對此，Doris笑說：「閃靈還是維持繼續寫歌，創作已經是我們人生的一部分，所以有空的時候，大家還是會單純的喜愛創作的感覺。」

Doris鬆口閃靈未來的演出規劃就是隨緣，「專輯衝突的部分就是人生的一部分了，應該可以這樣說吧。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中