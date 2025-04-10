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娛樂 音樂

F.I.R.爆成員大換血！遭逼問「他們是誰」急關留言

〔記者邱奕欽／台北報導〕F.I.R.飛兒樂團憑藉《Lydia》、《我們的愛》、《月牙灣》等經典歌曲紅極一時，不過在原主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「阿沁」黃漢青相繼離開後，團長陳建寧再攜手「武渡羽」成員小羽、小武宣布將赴馬來西亞開唱，不過臉書粉專卻因遭到大票歌迷追問「他們是誰？」而火速關閉留言區。

陳建寧（左起）代表「飛兒樂團」以提攜後輩為由，帶領「武渡羽」主唱小羽、吉他手小武繼續演出。（組合照，翻攝自臉書）陳建寧（左起）代表「飛兒樂團」以提攜後輩為由，帶領「武渡羽」主唱小羽、吉他手小武繼續演出。（組合照，翻攝自臉書）

F.I.R.飛兒樂團在Faye離開團體後，曾找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過第二代F.I.R.飛兒樂團卻未掀起太大迴響；爾後，阿沁2024年結束與飛兒樂團20年的合作關係，同時也結束與華研國際的唱片合約，自此飛兒樂團僅剩團長陳建寧一人獨撐。

第一代F.I.R.飛兒樂團成員「阿沁」黃漢清（左起）、「Faye」詹雯婷、陳建寧。（資料照，華研國際提供）第一代F.I.R.飛兒樂團成員「阿沁」黃漢清（左起）、「Faye」詹雯婷、陳建寧。（資料照，華研國際提供）

如今，飛兒樂團的臉書粉專公布將赴馬來西亞舉辦演唱會，更將演唱《Lydia》、《我們的愛》、《月牙灣》、《千年之戀》等經典曲目，然而宣傳海報一出，只見陳建寧以及「武渡羽」成員小羽、小武。事實上，陳建寧近年以提攜後輩為主要目標，同時代表「飛兒樂團」攜手帶領「武渡羽」主唱小羽、吉他手小武繼續進行演出，並非第三代F.I.R.飛兒樂團。

第二代F.I.R.飛兒樂團成員陳建寧（左起）、「Lydia」韓睿、「阿沁」黃漢清。（資料照，華研國際提供）第二代F.I.R.飛兒樂團成員陳建寧（左起）、「Lydia」韓睿、「阿沁」黃漢清。（資料照，華研國際提供）

F.I.R.飛兒樂團臉書粉專釋出海報，並非第三代成員，而是陳建寧（左起）攜手「武渡羽」小羽、小武進行演出。（翻攝自臉書）F.I.R.飛兒樂團臉書粉專釋出海報，並非第三代成員，而是陳建寧（左起）攜手「武渡羽」小羽、小武進行演出。（翻攝自臉書）

只不過，F.I.R.飛兒樂團臉書粉專卻頻頻遭大票網友、粉絲追問「他們是誰？只認識建寧老師」、「還是懷念以前的FIR...」、「Who are they？」、「前、後右邊的人都不認識。」最終，F.I.R.飛兒樂團的臉書粉專則火速將留言功能關閉。

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