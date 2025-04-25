G卡姐夫涉詐經手1.2億遭押！「蔡阿嘎發聲」親解兩人關係
蔡阿嘎稍早直播回應。（翻攝自YT）
〔記者林欣穎／台北報導〕嘉義蘇姓銀行員涉詐1.2億，消息廣傳後蘇姓男子被網友猜測是蔡阿嘎團隊成員「+0」的姊夫「G卡姐夫」，稍早蔡阿嘎也在直播上作出回應。
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百萬YouTuber蔡阿嘎先前因開撕前資深員工蘿拉，鬧得沸沸揚揚，未料近日再被爆出，經常在他頻道中出現的「G卡姐夫」涉嫌暗助詐騙集團，21日遭檢方聲押獲准，而他的妻子、網紅「嘉義水小姐」洪嘉蓬今也發聲道歉。
不過有不少人誤以為「G卡姐夫」是蔡阿嘎團隊成員，蔡阿嘎在直播中提到，自己是禮拜一有新聞出來才知道，G卡姐夫是他的員工蔡宗翰的老婆的姊姊的老公，並強調對方跟他既非好友也不是團隊人員，更不可能是他聘的員工，和對方只是有認識，曾合作過影片、同框過而已，也直呼自己跟這件事沒有關係。
而蔡阿嘎稍早也在社群上拍影片並強調，堅決痛恨非法詐騙的立場，詐騙零容忍，「希望司法檢調單位能全面掃蕩非法集團，還給受害者一個公道。」
☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆
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