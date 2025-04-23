女星驚爆不倫大咖已婚男星！關鍵線索曝光 網友點名是「他們」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星永野芽郁日前為宣傳新劇登上綜藝節目，卻被諧星「江頭2:50」吐舌猥褻喊話，「做我的女人吧」，當場嚇得花容失色。沒想到日媒昨（22日）踢爆，25歲女星與40歲男星因合拍電視劇「假戲真愛」，還強調該劇正在播出，被外界揣測是出演日劇《新聞主播》的永野芽郁以及已婚男星田中圭。

《週刊文春》踢爆人夫男星不倫25歲女星。（翻攝自X）

日媒《週刊文春》昨晚拋出震撼彈，爆料40歲男星和25歲的女星因合拍電視劇假戲真愛，然而，男方已是人夫身分，兩人的戀情還進展到同居階段。《週刊文春》進一步提供3個線索，包括女方的電視劇「正在播出中」，且是該劇女主角，男方則是「大咖」演員，並預告將在今天公開「不倫照」。

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日媒踢爆不倫戀，網友推測是田中圭及永野芽郁。（翻攝自X）

儘管近期有諸多日劇新作推出，日本網友還是按照線索推測出報導中的女星，疑是出演日劇《新聞主播》的25歲女星永野芽郁，而男方被質疑是40歲已婚男星田中圭。雖然《週刊文春》目前尚未公布外遇照，但已經掀起日本網友熱議，永野芽郁的名字也因此登上日本X流行趨勢關鍵字。

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