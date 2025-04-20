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顏值輾壓！拒統護台419主持人太頂 網：426怎麼贏

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台大罷免進入白熱化階段，網紅八炯等人號召「拒絕統戰，守護台灣」大會19日在凱道登場，不少支持者攜家帶眷到場。值得一提的是，主持人、嘉義市議員顏翎熹的高顏質成為另類焦點，甚至有PTT鄉民開玩笑說，4月26日凱道集結必敗。

主持人、嘉義市議員顏翎熹的高顏質成為焦點。（翻攝自YT、IG）主持人、嘉義市議員顏翎熹的高顏質成為焦點。（翻攝自YT、IG）

顏翎熹19日以一席白色禮服現身凱道，服裝的深V剪裁，讓好身材一覽無遺。然而，她除了擁有高顏質以外，現場的一段發言，也讓許多人產生共鳴，獲得無數掌聲。

網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動。（資料照，記者廖振輝攝）網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動。（資料照，記者廖振輝攝）

顏翎熹提到，自己過去是以「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市議員，雖然這個名字又長又具爭議，但正因為是在台灣，她才有這樣的權力來表達、來發聲、來參選，「如果今天我是身在中國，我可能，連顏色不分藍綠，都沒辦法開口，甚至沒辦法公開來表達我的政見和主張就已經被消失。」

顏翎熹的出色表現及亮眼的外貌，立刻成為昨日活動的另類焦點。PTT鄉民以「高顏質」瘋狂稱讚她，還開玩笑說，「人家419主持人這麼頂，426要怎麼贏呢？」

事實上，顏翎熹在當選議員前，是一名網紅兼模特兒，以藝名「Molly翎熹」活躍於網路，也曾擔任多項電競展主持及實況主播。

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