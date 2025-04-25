趙麗穎《向陽花》片酬意外曝光？ 馮小剛3字洩金額

導演馮小剛（左）與女星趙麗穎合作拍攝電影《向陽花》。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙麗穎拍攝電視劇成績斐然，《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》皆為經典之作，反觀拍電影，成績就差了許多。近期趙麗穎與導演馮小剛合作的《向陽花》在中國上映20日，票房雖未創紀錄，但是突破2億人民幣（約新台幣8.92億元），馮小剛開心在朋友圈曬文，表示「這個數字雖然不高，但它卻是春節檔前後第一部沒賠錢的國產片。降本增效，繼續努力」，就是馮小剛的「沒賠錢」3個字讓網友當作關鍵字，進而推算出趙麗穎的片酬。

因中國「限酬令」趙麗穎實際領到的片酬約新台幣4300萬元。（翻攝自微博）

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《向陽花》目前票房達2億人民幣，片方可分得6700萬人民幣（約新台幣3億元），扣除宣傳費用推估1000萬人民幣（約新台幣4300萬元），實際收入為5700萬人民幣（約新台幣2.54億元）。依照中國廣電總局規定的「限酬令」，演員收取的總片酬不能超過總製作成本的40％，另外，主要演員的片酬不能超過總片酬的70％，推算下來，演員們的費用大約為2280萬人民幣（約新台幣1億元），主要演員的最高酬勞約落在1596萬人民幣（約新台幣7122萬元），扣掉其他演員費用，趙麗穎實際領到的片酬約在千萬人民幣左右（約新台幣4300萬元）。

趙麗穎演出《知否？知否？應是綠肥紅瘦》時曾傳出全劇共進帳新台幣2.4億元。（翻攝自微博）

受到「限酬令」的影響，趙麗穎的收入相差了1/8，算是「大降價」。當初她演出《知否？知否？應是綠肥紅瘦》時，曾傳出單集酬勞70萬人民幣（約新台幣312萬元），全劇共進帳5400萬人民幣（約新台幣2.4億元），還是拍電視劇賺得比較多。由於趙麗穎此次兼任《向陽花》出品人，片酬投資部分也可能獲得分紅，至於數字，則未被提及。

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