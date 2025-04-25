晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙麗穎《向陽花》片酬意外曝光？ 馮小剛3字洩金額

導演馮小剛（左）與女星趙麗穎合作拍攝電影《向陽花》。（翻攝自微博）導演馮小剛（左）與女星趙麗穎合作拍攝電影《向陽花》。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙麗穎拍攝電視劇成績斐然，《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》皆為經典之作，反觀拍電影，成績就差了許多。近期趙麗穎與導演馮小剛合作的《向陽花》在中國上映20日，票房雖未創紀錄，但是突破2億人民幣（約新台幣8.92億元），馮小剛開心在朋友圈曬文，表示「這個數字雖然不高，但它卻是春節檔前後第一部沒賠錢的國產片。降本增效，繼續努力」，就是馮小剛的「沒賠錢」3個字讓網友當作關鍵字，進而推算出趙麗穎的片酬。

因中國「限酬令」趙麗穎實際領到的片酬約新台幣4300萬元。（翻攝自微博）因中國「限酬令」趙麗穎實際領到的片酬約新台幣4300萬元。（翻攝自微博）

相關新聞：《諾亞方舟》童星陳屍樹林 警證實：過世時已懷孕

《向陽花》目前票房達2億人民幣，片方可分得6700萬人民幣（約新台幣3億元），扣除宣傳費用推估1000萬人民幣（約新台幣4300萬元），實際收入為5700萬人民幣（約新台幣2.54億元）。依照中國廣電總局規定的「限酬令」，演員收取的總片酬不能超過總製作成本的40％，另外，主要演員的片酬不能超過總片酬的70％，推算下來，演員們的費用大約為2280萬人民幣（約新台幣1億元），主要演員的最高酬勞約落在1596萬人民幣（約新台幣7122萬元），扣掉其他演員費用，趙麗穎實際領到的片酬約在千萬人民幣左右（約新台幣4300萬元）。

趙麗穎演出《知否？知否？應是綠肥紅瘦》時曾傳出全劇共進帳新台幣2.4億元。（翻攝自微博）趙麗穎演出《知否？知否？應是綠肥紅瘦》時曾傳出全劇共進帳新台幣2.4億元。（翻攝自微博）

受到「限酬令」的影響，趙麗穎的收入相差了1/8，算是「大降價」。當初她演出《知否？知否？應是綠肥紅瘦》時，曾傳出單集酬勞70萬人民幣（約新台幣312萬元），全劇共進帳5400萬人民幣（約新台幣2.4億元），還是拍電視劇賺得比較多。由於趙麗穎此次兼任《向陽花》出品人，片酬投資部分也可能獲得分紅，至於數字，則未被提及。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中