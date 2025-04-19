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家寧沒在怕！做1事遭網諷：以為風波過了？

家寧再度更新社群。（翻攝自IG）家寧再度更新社群。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「眾量級」Andy和家寧母女因財務糾紛鬧上法院，目前家寧媽配合調查、交關鍵資料。而家寧不畏外界謾罵，昨（18日）再度於社群上傳一段化妝影片，引起大批網友反彈。

Andy（右）與家寧（左）因財務糾紛撕破臉。（翻攝自臉書）Andy（右）與家寧（左）因財務糾紛撕破臉。（翻攝自臉書）

家寧才在上個月分享自拍影片，昨日再度更新社群，曬出一段自拍化妝片，影片結尾對著鏡頭歪頭甜笑，似乎相當滿意自己的妝容。貼文曝光後，立即引來不少網友洗版，「笑死，你以為風波已經過了？」、「請問帳本拿到了嗎？」、「你的臉皮比你的粉底還要厚」、「所以要還錢了嗎？」

家寧和Andy因為頻道經營權以及財務分配撕破臉，據悉，家寧母親這段時間配合調查、積極提供資料，盼真相早日水落石出，原先考慮召開記者會，最終決定還是交由司法，靜待結果。而Andy的委託律師昨日也透露，家寧媽媽被抓到違反公司法，將被政府裁處合計4萬元的罰鍰。

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