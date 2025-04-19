全恩菲正式落腳台灣 開箱新住處甜喊：我的家

全恩菲開箱台灣新住處。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神全恩菲原先有意投入台灣啦啦隊市場，無奈與各球團都沒談攏，又和台灣所屬經紀公司「一選娛樂」提前解約。如今傳來好消息，確定簽約新東家，將在台灣正式展開活動，昨（18日）也曬出在台灣的新住所甜喊「我的家」，似乎對在台灣的日子感到期待。

全恩菲在IG曬出房子的照片，可見整體採光相當明亮，門一推開就有米色櫃子、灰色窗簾，牆壁則是嫩綠色，值得注意的是，她似乎興奮得連鑰匙都沒拔就拍下這一幕，並用中文寫下「我的家」，還不忘附上一個愛心笑臉的貼圖，顯見對於在台灣的新住處很滿意。

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全恩菲先前和所屬台灣經紀公司解約，令不少粉絲感到失望，但她隨後便發文安慰表示：「我沒問題，只是暫時來韓國，三天後又去臺灣，有什麼問題！謝謝大家擔心我，但我會努力的！愛我好嗎？」如今全恩菲實現諾言，證實與新東家簽約，根據《中時新聞網》報導，經紀公司目前正積極規劃全恩菲未來在台灣的發展，不過與啦啦隊沒有相關，細節將會另擇時間公布。

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