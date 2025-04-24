《諾亞方舟》童星陳屍樹林 警證實：過世時已懷孕

美國前童星蘇菲奈威德證實過世時懷有身孕。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國24歲前童星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）近期驚傳死訊，她的母親也在個人社群證實蘇菲已於4月14日離世，消息傳來各界震驚。蘇菲14日被發現陳屍於距離住家約40公里的樹林中，得年24歲。家屬發布訃聞後證實死訊，根據今（24）日傳出的消息，蘇菲過世時懷有身孕。

蘇菲真正死因要等帶屍檢報告出爐才能真相大白。（歐新社）

相關新聞：《小鬼當家2》想刪川普畫面心驚驚 導演超怕一事

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，警方證實蘇菲過世時已經懷孕，但對於孕期等相關資訊上未釐清，根據外觀判斷應為懷孕初期。蘇菲母親生前透露她曾吸毒，故警方未排除死於吸毒過量、謀殺等可能性，一切都要等待屍檢出爐才能真相大白。

15歲時蘇菲選擇離開演藝圈，結束童星生涯。（歐新社）

蘇菲2000年7月出生於美國佛州，6歲即在電影《美好的瞬間》嶄露頭角，後續也拍攝《珍愛姐妹情》、《諾亞方舟》等電影，15歲時蘇菲選擇離開演藝圈，結束童星生涯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法