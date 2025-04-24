晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

《諾亞方舟》童星陳屍樹林 警證實：過世時已懷孕

美國前童星蘇菲奈威德證實過世時懷有身孕。（法新社）美國前童星蘇菲奈威德證實過世時懷有身孕。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國24歲前童星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）近期驚傳死訊，她的母親也在個人社群證實蘇菲已於4月14日離世，消息傳來各界震驚。蘇菲14日被發現陳屍於距離住家約40公里的樹林中，得年24歲。家屬發布訃聞後證實死訊，根據今（24）日傳出的消息，蘇菲過世時懷有身孕。

蘇菲真正死因要等帶屍檢報告出爐才能真相大白。（歐新社）蘇菲真正死因要等帶屍檢報告出爐才能真相大白。（歐新社）

相關新聞：《小鬼當家2》想刪川普畫面心驚驚 導演超怕一事

綜合外媒報導，警方證實蘇菲過世時已經懷孕，但對於孕期等相關資訊上未釐清，根據外觀判斷應為懷孕初期。蘇菲母親生前透露她曾吸毒，故警方未排除死於吸毒過量、謀殺等可能性，一切都要等待屍檢出爐才能真相大白。

15歲時蘇菲選擇離開演藝圈，結束童星生涯。（歐新社）15歲時蘇菲選擇離開演藝圈，結束童星生涯。（歐新社）

蘇菲2000年7月出生於美國佛州，6歲即在電影《美好的瞬間》嶄露頭角，後續也拍攝《珍愛姐妹情》、《諾亞方舟》等電影，15歲時蘇菲選擇離開演藝圈，結束童星生涯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中