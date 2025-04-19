晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

29歲人妻護理師不滿生活現狀 打開家門迎戰男優拍AV

柏木文香（柏木ふみか）擁有清純外貌。（翻攝劇照）柏木文香（柏木ふみか）擁有清純外貌。（翻攝劇照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲日本人妻柏木文香（柏木ふみか）擁有清純外貌，以及I級傲人上圍，與丈夫結婚3年，正在大學附屬的醫院擔任護士。然而，即將邁入30歲的她，開始懷疑人生，經常詢問自己，「就這樣一路變老好嗎？」於是決定與成人片商簽約出道拍AV。

相關新聞：網美老闆遭設局！燒烤店變情色直播 8分鐘不雅片流出

台灣AV達人一劍浣春秋於《PLAY NO.1》撰文指出，柏木文香既是人妻又是護士，白天忙於照顧病人，晚上還要打理家事，於是開始懷疑人生。她有次晚上看著旁邊呼呼大睡的老公時，不禁自問，「就這樣一路變老好嗎？」

柏木文香既是人妻又是護士。（翻攝劇照）柏木文香既是人妻又是護士。（翻攝劇照）

一劍浣春秋透露，柏木文香在想改變卻又不知道該怎麼做時，突然發現自己已經和AV片商簽了約，打開家門讓男優長驅直入，「糊裡糊塗簽了約，這也是一個出道的理由。」

相關新聞：謝和弦妻陳緗妮哺乳畫面曝光 自爆：很久沒穿內衣

一劍浣春秋大讚，柏木文香是大型巨乳新人，擁有超完美肉體，不僅擁有豐滿上圍，還有腰身配上腹肌，相當期待她出道！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中