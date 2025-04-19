29歲人妻護理師不滿生活現狀 打開家門迎戰男優拍AV

柏木文香（柏木ふみか）擁有清純外貌。（翻攝劇照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲日本人妻柏木文香（柏木ふみか）擁有清純外貌，以及I級傲人上圍，與丈夫結婚3年，正在大學附屬的醫院擔任護士。然而，即將邁入30歲的她，開始懷疑人生，經常詢問自己，「就這樣一路變老好嗎？」於是決定與成人片商簽約出道拍AV。

相關新聞：網美老闆遭設局！燒烤店變情色直播 8分鐘不雅片流出

台灣AV達人一劍浣春秋於《PLAY NO.1》撰文指出，柏木文香既是人妻又是護士，白天忙於照顧病人，晚上還要打理家事，於是開始懷疑人生。她有次晚上看著旁邊呼呼大睡的老公時，不禁自問，「就這樣一路變老好嗎？」

柏木文香既是人妻又是護士。（翻攝劇照）

一劍浣春秋透露，柏木文香在想改變卻又不知道該怎麼做時，突然發現自己已經和AV片商簽了約，打開家門讓男優長驅直入，「糊裡糊塗簽了約，這也是一個出道的理由。」

相關新聞：謝和弦妻陳緗妮哺乳畫面曝光 自爆：很久沒穿內衣

一劍浣春秋大讚，柏木文香是大型巨乳新人，擁有超完美肉體，不僅擁有豐滿上圍，還有腰身配上腹肌，相當期待她出道！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法