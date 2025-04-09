大牙月收剩1萬！淚控性騷「工作幾乎沒了」 陳建州遭灌爆撻伐

大牙（右）2023年出面指控陳建州惡行後工作銳減。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈2023年6月指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂，憶起種種不堪更數度當場落淚，為自己挺身的她卻一度失業。事隔近2年，大牙今（9日）擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使，坦言至今僅零星工作找上門，許多網友見狀氣憤難平將矛頭指向陳建州，群起義憤填膺灌爆黑人的臉書及IG撻伐。

相隔2年，大牙今出席現代婦女基金會活動以影像性暴力防治倡議大使身分亮相，她坦言這段期間幾乎無工作機會，只有零星邀約月收1萬餘元，「我真的很想要拍戲，但明顯是因為講這些事（意指#metoo事件）影響工作！」語氣平靜卻仍藏不住心中的無奈與傷痕。

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事實上，大牙指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂後，期間更患上重度憂鬱症、動念輕生，她當時感謝社會上仍有許多人願意關注並聲援受害者，成為她堅持下去的重要力量；大牙的勇敢也喚起更多人正視受害者所面臨的壓力與無聲的傷痛，大批網友氣憤難平紛紛湧入陳建州的臉書與IG灌爆留言區，撻伐他缺乏誠意「大牙加油！」、「不要臉天下無敵！」、「還大牙一個公道！」

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