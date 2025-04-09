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娛樂 最新消息

看宥勝高調復出痛批「二度傷害」 大牙：可不可以留口飯給受害者？

大牙（左）、現代婦女基金會執行長邱淑華；大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）大牙（左）、現代婦女基金會執行長邱淑華；大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使，近日宥勝重啟YT頻道，高調復出，鬧得沸沸揚揚，大牙被問及此事坦言，有看到新聞立刻滑掉，痛批：「這樣的行為就是在傷害曾經被傷害過的人！」至於之前曾國城、徐乃麟因挺黃子佼被炎上，當時徐乃麟還曾緩頰「給人留一口飯吃」，大牙今氣憤說：「可不可以留一口飯給所有的受害者吃，我都要沒飯吃，要留給誰吃？」

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接著提到徐乃麟曾替黃子佼緩頰「給人留一口飯吃」，大牙臉色一變說：「我相信說出這些話的人，沒有換過立場想過（被騷擾）這些事，若要留一口飯，除非這些人深刻道歉，將該做的罰則、勞役都完成，確定他真的脫胎換骨變成更好的人，我才覺得要留口飯。」

大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）

她2023年6月指控陳建州性騷擾，至今快2年，只有零星工作找上門，月收一萬多元，坦言現在都靠老公養，她幽幽說：「我真的很想要拍戲，但明顯是因為講這些事（意指#metoo事件）影響工作。」她希望之後可以接拍八點檔，自招每天在等通告，還會逼問經紀人「什麼時候才有工作？」，接著談到近日台股崩盤，她苦笑說：「我沒錢怎買股票，連成為韭菜的資格都沒有。」

大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）

至於宥勝想高調復出，她看了新聞立刻滑掉，正色指出他的行為是「二度傷害受害者」，對於宥勝自認官司結束，要重新開始，大牙回「他要怎認定犯罪判決是他的事」，對於他老婆全力支持宥勝復出，大牙說：「我很難想像若我是加害者的家人會怎做，但對於加害者的行為絕對是譴責，沒有什麼要容忍。」

大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）大牙今擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）

此外，陳建州在香港工作時騷擾大牙，她後來在香港提告她，大牙說自己已經到香港做了6小時筆錄，目前全交由香港警局處置，但陳建州尚未有回應。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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