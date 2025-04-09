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廣末涼子「傷害護理師」送檢 百家日媒圍堵撲空

廣末涼子涉嫌在靜岡縣醫院暴打女護理師。（翻攝自IG）廣末涼子涉嫌在靜岡縣醫院暴打女護理師。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子因涉嫌在靜岡縣醫院暴打女護理師，今（9）由靜岡縣警濱松西署移送當地檢察廳，日本時間下午兩點左右，廣末乘坐警車離開警察局，現場聚集百家日媒圍堵，不過因廣末坐在後座，和駕駛之間有隔板，什麼也看不到。

相關新聞：廣末涼子車禍就醫暴力傷害護理師被捕 恐慌釀禍認錯全面停工

廣末涼子涉嫌於8日凌晨12點多，於醫院踢傷女護理師被逮捕，她的公司證實此事，表示廣末「陷入恐慌狀態」，並宣布將暫停演藝活動。

廣末涼子乘坐警車送檢。（翻攝自日刊體育）廣末涼子乘坐警車送檢。（翻攝自日刊體育）

除了日媒高度關注，甚至附近有10多位居民圍觀廣末遭送檢的過程，某38歲居民稱，「很久以前就是廣末的粉絲，也去了不少演唱會，這次特地前來替她加油。」

報導指出，廣末近日原本秘密拍攝全新劇集，不料和男經紀人從奈良回到東京途中發生意外，由於廣末事後酒精測試未超標，警方正要求廣末配合藥物檢測，並將對事故涉嫌違反道路交通法的車輛進行調查，且未來不排除強制驗尿，甚至到她家搜查。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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