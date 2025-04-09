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廣末涼子車禍就醫暴力傷害護理師被捕 恐慌釀禍認錯全面停工

大港女神廣末涼子3月底才來台演出圈粉，不到兩週竟因駕車釀交通事故被捕。（出日音樂提供）大港女神廣末涼子3月底才來台演出圈粉，不到兩週竟因駕車釀交通事故被捕。（出日音樂提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女神廣末涼子3月29日才來台參加大港開唱，前晚爆出在掛川市高速公路與大型拖車相撞，送往醫院後更用腳狂踢女護理師、抓傷她手臂，依涉嫌傷害罪名被逮捕，消息震驚外界。

掛川警方表示，廣末涼子被送往醫院過程中始終焦躁不安，精神狀況令人堪憂，所幸她只受輕傷，未驗出酒精濃度，預計將對她進行藥物測試。

日媒報導，廣末涼子被送到醫院後，女護理師請她接受治療時，她突然變得異常暴力，猛踹對方的腳，又抓傷手臂，更在審訊期間大吼大叫，行為可疑。

事件發生後，廣末的公司官網發聲明證實她遭逮捕，表示她因陷入恐慌，導致醫護人員受傷，為此表達誠摯歉意，並宣布廣末涼子將暫停演藝工作，以真誠態度面對問題。

廣末涼子原定5月2日、6日在日本演出朗讀劇，原先門票全數售完，卻因她釀禍宣布停工，主辦單位只好取消活動，辦理退票。

曾被封為「20世紀末最後美少女」的廣末涼子，有過叛逆期、情緒脫序、婚內出軌等負面傳聞，兩年前她與米其林主廚鳥羽周作爆出「雙重不倫」，結束第二段婚姻，還因外遇停工長達8個月，好不容易復出活動，又因傷害罪被捕。

日媒挖出廣末於2022年獲日本母親協會頒發「最佳母親獎」，是圈內母親表率，沒想到隔年出軌廚師，打臉自己，諷刺的是，昨遭逮捕的日子還是她的長子21歲生日前兩天，令人不勝唏噓。

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