百想完整得獎名單》《苦盡柑來》4獎大贏家！金泰梨二奪百想戲后
朱智勛（左）、金泰梨分封百想戲王戲后。（翻攝自YouTube）
馮亦寧／核稿編輯
〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今（5）晚將在首爾三成洞COEX D館頒獎，被封「2025神劇」的《苦盡柑來遇見你》不負眾望，拿下最佳戲劇、劇本、男女配角獎共4獎，可惜男女主角朴寶劍、IU雙雙落敗。
電視男主角由《外傷重症中心》朱智勛擊敗呼聲高的韓石圭，搶下戲王寶座，戲后由《正年》金泰梨獲頒，尤其朱智勛曾有涉毒黑歷史，靠著《外傷重症中心》天才外科神醫「白江赫」一角重回演藝事業巔峰，人氣不可同日而語。
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金泰梨在《正年》化身「國劇小生」，懷抱成為韓國女性國劇界巨星的夢想，勇敢站上舞台、拚盡全力面對各種困難和挑戰，是她繼第58屆百想、《二十五，二十一》後，二度擒下電視最佳女主角獎。
電影方面同樣驚喜連連，在《變身機長》男扮女裝的曹政奭，擊敗《終極對弈》李炳憲、《哈爾濱》玄彬順利獲獎，是他首次拿下「百想影帝」頭銜；坎城影后全道嬿在《左輪手槍》飾演前職警察，後被判刑入獄，精湛演出擒下獎項。
【第61屆百想藝術大賞】主要得獎名單
★ 放送部門（前為：TV部門） ★
最佳戲劇：《苦盡柑來遇見你》
男子最優秀演技獎：朱智勛《外傷重症中心》
女子最優秀演技獎：金泰梨《正年》
最佳導演：宋妍華《如此親密的背叛者》
最佳劇本：林恦賰《苦盡柑來遇見你》
最佳男配角：崔代勳《苦盡柑來遇見你》
最佳女配角：廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》
男子新人演技獎：秋英宇《玉氏夫人傳》
女子新人演技獎：蔡元彬《如此親密的背叛者》
放送部門大賞：《黑白大廚：料理階級大戰》
★ 電影部門 ★
最佳電影：《哈爾濱》
男子最優秀演技獎：曹政奭《變身機長》
女子最優秀演技獎：全道嬿《左輪手槍》
最佳導演：吳勝旭《左輪手槍》
最佳劇本：申哲、朴贊郁《戰，亂》
最佳男配角：劉宰明《幸福國度》
最佳女配角：秀賢《非普通家族》
男子新人演技獎：鄭星一《戰，亂》
女子新人演技獎：盧允瑞《聽說》
新導演獎：吳政民《長孫》
藝術賞：《戰，亂》曹英玉（音樂）
電影部門大賞：《哈爾濱》攝影指導洪坰杓
男子人氣獎：邊佑錫
女子人氣獎：金惠奫
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