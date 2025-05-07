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娛樂 日韓

再拋震撼彈！金秀賢遭爆和「國二」金賽綸發生性關係慘被告

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸家屬今（7日）下午二度委託律師開記者會，公開金賽綸生前錄音，這次內容為金賽綸自剖「國二時和金秀賢發生性關係」，消息再度震撼外界，目前金賽綸家屬已對金秀賢提告違反《兒童福利法》。

金賽綸家屬緊咬金秀賢不放，今再度委託律師，和YT「橫豎研究所」金世義開記者會，播出金賽綸1月和友人的對話，自稱初中起和金秀賢交往，到大學後分手，「國二寒假首次和金秀賢發生關係，覺得當時被利用了」，自爆金秀賢還將兩人發生關係的照片發給自己。

金秀賢（左）遭指控和當時才國二的金賽綸發生關係。（翻攝自Naver）金秀賢（左）遭指控和當時才國二的金賽綸發生關係。（翻攝自Naver）

金賽綸在錄音中表示，「雖然聽起來瘋狂，但我曾和金秀賢交往過，人們不會相信的」，並說金秀賢和公司的人很可怕，什麼事情都做得出來，請朋友嚴加保密。

金賽綸表示，「明明是戀人關係，也很清楚我學生時期為他付出的一切，卻在酒駕後用錢把我變成瘋女人」。

更誇張的是，金賽綸表示，「金秀賢在手機上把睡過的女團成員備註成『海帶』，說她們身上有海帶味」，表示「現在想起來，根本是誘騙，到底為什麼我要一直隱忍。」

不過稍早，針對金賽綸家屬開記者會指出金秀賢涉及重大犯罪，金秀賢公司強硬回擊，「擔憂對方散布不實信息」，堅稱未交往未成年金賽綸。

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