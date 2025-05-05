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「感謝您的收看」 甜心主播虞承璇驚爆離開主播台

「甜心主播」虞承璇驚爆離開主播台。（翻攝自臉書）「甜心主播」虞承璇驚爆離開主播台。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「甜心主播」虞承璇去年9月亮麗回歸主播台，沒想到卻在今（5）日投下震撼彈，於社群平台發文，宣布「我畢業了」並表示自己正式離開主播台，開啟下一段人生。

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虞承璇2020年與機師老公張睿達結婚，3年內誕下1子1女，經過魔鬼減肥後，去年9月回歸主播行列。她今日在社群平台發文表示「我畢業了」，經過10年旅程，虞承璇感謝許多恩師、貴人、夥伴的幫助，從記者到主播，完成碩士學業，並結婚生子，成為人生非常珍貴的記憶。

虞承璇即將開啟人生下一個篇章。（翻攝自臉書）虞承璇即將開啟人生下一個篇章。（翻攝自臉書）

成為母親之後，虞承璇意識到自己的人生該開啟下一個篇章「我想講故事－－說給孩子聽的故事」。幼教系出身的虞承璇，規劃出溫柔、充滿想像力的未來，她表示「我想要寫童書、主持兒童節目、開設孩子的說話表達課，參與兒少公益，能做的很多很多，我想成為陪伴孩子們長大的角色與聲音」。

虞承璇計畫接下來想為孩子們做點事。（翻攝自臉書）虞承璇計畫接下來想為孩子們做點事。（翻攝自臉書）

依舊熱愛播報工作的虞承璇認為自己沒變，但現在的她想成為一個更立體的人，不再只是在鏡頭面前認真說每一則新聞。虞承璇說：「未來如果有任何與兒童相關的活動、企劃、公益合作，都歡迎聯繫我，我會很珍惜每一個機會」。

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