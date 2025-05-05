苦等6年！蔡依林真的發片了 新造型「頭頂赤蛇」曝光

蔡依林釋出「美杜莎慾望桂冠」加冕照，預告新專輯回歸。（凌時差音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕歌迷苦等6年，「Jolin」蔡依林第15張新專輯《Pleasure》將在6月推出，新專輯透過文學戲劇中常探討的「七宗罪」去挖掘「慾望」的面貌，蔡依林想強調「慾望不是原罪」，而是人性中美麗又脆弱的本能，並推出首波概念視覺頭頂赤蛇纏繞的「美杜莎慾望桂冠」，為新專輯揭開序幕。

蔡依林釋出「美杜莎慾望桂冠」加冕照，預告新專輯回歸。（凌時差音樂提供）

提到新專輯的概念，要回溯到2022年，蔡依林無意間看到一部紀錄片，引發她對「Pleasure」的深度好奇，認為不單只是字面翻譯上的「愉悅」，也好奇「我的Pleasure」到底是什麼，於是從內心自問自答開始，不斷向外尋找答案，從無到有終於完成這張創作專輯。

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談到「Pleasure」，蔡依林表示，不單指性的滿足，也是一般人必然經歷的生活日常，七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」以及「貪婪」都是面對各種慾望而生的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。

蔡依林在首波概念視覺中，頭頂著赤蛇纏繞的「美杜莎慾望桂冠」，搭配直擊人心的靈魂凝視，蠢蠢「慾」動的蛇頭，彷彿要吞噬Jolin的靈魂之窗，整張視覺呼應著蛇象徵著危險卻又讓人忍不住想靠近的意象，就像面對各種不同的「慾望」一樣。在東、西方的神話故事中，女媧、美杜莎皆以蛇做為形象，分別展現不同的女性力量，讓Jolin認為非常適合詮釋「Pleasure」的主題，也是對自己內在慾望的靈魂提問。

蔡依林釋出「美杜莎慾望桂冠」加冕照，預告新專輯回歸。（凌時差音樂提供）

蔡依林這回也擔綱專輯製作人，參與大部分的詞曲創作，「之前等合適的歌詞卡關了兩三年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」她笑稱歌詞創作猶如自我療癒，專輯製作過程也因為求好心切的個性，其中一首歌的編曲就改了34個版本，坦言自己是屬於不斷自我推翻又重建的製作人，最後也分享心情「整個製作過程就是我的Pleasure旅程，愉悅不等於極致的快樂，會先感受到痛苦，獲得滿足之後又感受到自負，又再回到內心的自我懷疑，不斷輪迴。」

眾所期盼的新專題首波同名主打單曲《Pleasure》也將於5月28日零點上線，並在今天中午12點開啟「Pleasure」官網的大門。

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