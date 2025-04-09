慈妹陷低潮遭疑「被韓籍搶市場」！親曝背後心聲

慈妹登沈玉琳節目曝低潮心聲。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹，擁有甜美臉蛋及活潑性格，去年底她曾一度陷入低潮，引粉絲擔憂，近期她上沈玉琳網路節目《威廉沈歡樂送》，分享自己去年底發文的原因。

沈玉琳拿出「好想贏韓國」給慈妹。（翻攝自YT）

慈妹去年底時曾吐露對未來的迷茫經常淚流滿面，情緒大起大落，慈妹坦言陷入低潮是因為受到網友的評論影響，提到上節目有時需要誇大地去做效果，但部分觀眾可能產生誤解，「可能直播間就會湧入其他可能以前我不認識的人，就會開始說一些工作上的事情，我可能就有點被影響到了。」沈玉琳則安慰慈妹繼續做自己，不要受到外界評論影響。

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而慈妹低潮時期正值球團引進韓援，也引發外界猜測是否與韓籍成員來台搶攻市場有關，對此慈妹沒有多做評論，至於是否有韓籍成員不會跳舞就被入選，她租說本土成員不太會跳舞的也是有的，重點是大家都非常努力、勤學這才是重要的。沈玉琳隨後還拿出「好想贏韓國」的牌子說要把慈妹訓練成能打敗韓籍啦啦隊，讓慈妹哭笑不得直呼自己也沒有想打敗。

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