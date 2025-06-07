祭出史上最辣短裙 彭佳慧飆粗口：我要怎樣跟林俊傑比拚

彭佳慧演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后彭佳慧今晚在小巨蛋開唱，強碰首登台北大巨蛋的歌王林俊傑，她開場忍不住爆粗口喊「靠X」，驚呼：「我要怎樣跟林俊傑比拚，後來我選擇相信你們，你們也要相信自己好不好，謝謝大家，這是彭佳慧第4次站在小巨蛋唱歌給大家聽。」

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彭佳慧4度攻蛋，舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，她出道30年，本次主題從舞台設計、曲目、視訊動畫皆與「愛」緊緊相連．歌后透過多首歌曲，喚醒在我們心中深藏的「愛」。

彭佳慧演唱會。（記者胡舜翔攝）

開場彭佳慧身穿「雪白積雨（淚）雲裙裝」，配戴水鑽頭飾，以雪白短裙秀出修長美腿，選唱了新歌《總有一首歌會提醒我愛你》。

彭佳慧唱完立刻大喊：「God！很難唱」，透露因為衣服超緊不太好換氣，所以不能太興奮。歌后這次在服裝上大突破，認為是出道至今穿過最短的裙子，提醒前5排的觀眾要選對角度拍攝，不忘幽默提醒：「不要做成長輩圖傳在Line群。」

演唱會上，彭佳慧經典情歌連發，帶來象徵「初識之愛」的出道初期情歌，包括《舊夢》、《聽說愛情回來過》、《愛到無路可退》、《回味》。

對於強碰林俊傑，她笑說：「謝謝大家在6月7日的晚上，沒有選擇林俊傑、選擇彭佳慧，掌聲不要斷，為自己的選擇鼓勵，我覺得你們很棒、很會聽。」逗樂台下觀眾。

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