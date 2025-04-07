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台股狂瀉2千點！「女股神」張鈞甯被爆蒸發3900萬元...低調回應了

張鈞甯因股票獲利，被封「女股神」。（資料照，記者陳奕全攝）張鈞甯因股票獲利，被封「女股神」。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策，引發全球股市震盪，台股今（7日）開盤狂瀉2000點。有「女股神」稱號的張鈞甯也受此次股災波及，外界粗估她的帳上蒸發3900萬元，她低調回應：「投資是個人行為，經紀公司也不會過問。謝謝關心。」

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張鈞甯2022年砸6016萬，以每股235元認購生技股「藥華藥」私募股票256張，2025年3月3日的收盤價為633，獲利約上看1億元，她上月6日出席新戲首映會，談及此事直喊：「誤會大了，請不要聽信江湖傳言！」解釋當初認購，是希望可以研發更多藥物，認為對疾病會有幫助。

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藥華藥受這波股災影響，今跌停至482.5元，張鈞甯上個月至今，帳上瞬間蒸發3900萬元，但因她當初是以私募價235元買進，所以尚未虧到錢，只是獲利大幅縮水，目前仍賺6千多萬元。

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