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娛樂 電視

張鈞甯上月才賺1億 「這支股票」讓她瞬間蒸發3900萬

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國總統川普2日宣布的對等關稅政策重創全球股市，台股今（7日）一開盤就狂瀉2000點，然而過去被封為「女股神」的張鈞甯曾因投資「藥華藥」獲利逾1億元台幣，如今全球股災，外界初估她至少蒸發3900萬元台幣。

張鈞甯近日因股票獲利，被封為「女股神」。（資料照，記者陳奕全攝）張鈞甯近日因股票獲利，被封為「女股神」。（資料照，記者陳奕全攝）

張鈞甯2022年砸下6016萬元台幣認購醫藥型股票「藥華藥」，以每股私募價格235元認購生技股藥華藥私募股票256張，被預估獲利逾1億元，更一度被封「女股神」。上月，張鈞甯出席新劇《化外之醫》首映會時，談到此事則低調表示：「誤會大了，請不要聽信江湖傳言！」她解釋當初認購，是希望可以研發更多藥物，認為對疾病會有幫助。

不過，「藥華藥」3月3日時的收盤價為633元，外界推估當時張鈞甯可說是獲利上億元台幣，如今受到全球股災影響，7日藥華藥跌停至482.5元，張鈞甯所投資的這張股票估計蒸發3900萬元台幣，但由於張鈞甯當初以私募價格235元買進，因此目前她仍未有虧錢，只是獲利大幅縮水，目前依然賺進逾6千萬元台幣。

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