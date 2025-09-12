晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧墜樓身亡 「台灣男星曾住樓下」兩人互動曝光

中國男星于朦朧驚傳墜樓噩耗。（翻攝自微博）中國男星于朦朧驚傳墜樓噩耗。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星在熱門劇《三生三世十里桃花》當中飾演楊冪的「四哥」打開知名度，外型俊朗，被稱為「古裝劇男神」。昨（11）驚傳于朦朧墜樓身亡消息，隨後工作室亦證實死訊，享年37歲。台灣男星黃宏軒今（12）日發文，外界才知道兩人曾經住在同個小區，也曝光兩人互動，黃宏軒更悲嘆：一起吃飯、玩密室、追創造營的日子，都是很珍貴的回憶。

黃宏軒曾經參加選秀節目《創造營2019》，並和于朦朧有一段「鄰居情」。黃宏軒今日在限時動態上表示「以前在北京沒什麼朋友的時候，你（于朦朧）臉上總是掛著溫暖的笑容，很熱情的照顧我」。

台灣男星黃宏軒曾經跟于朦朧住在同一個小區。（本報資料照，記者廖俐惠攝）台灣男星黃宏軒曾經跟于朦朧住在同一個小區。（本報資料照，記者廖俐惠攝）

原來黃宏軒認識于朦朧後，得知他當時就住在自己住的小區樓上，並常常得到于朦朧的照顧。兩人更是曾經一起吃飯、玩樂互相陪伴，沒想到一陣子沒有聯絡，再獲得于朦朧的消息，竟是透過微博的熱搜得知他的死訊。

黃宏軒不捨寫下：「謝謝這個世界上曾經有過這麼善良的你，會一直想念你朦朧，一路好走。」並附上點燈祈禱的符號，字裡行間滿是震驚與悲痛。

黃宏軒在限時動態發文，悼念于朦朧。（番社自IG）黃宏軒在限時動態發文，悼念于朦朧。（番社自IG）

