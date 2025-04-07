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斜槓天王宣布暫離台灣！李明川50歲大壽實現「藏20年心願」

李明川接下日系連鎖藥妝代言，晉升生活大師。（日藥本舖提供）李明川接下日系連鎖藥妝代言，晉升生活大師。（日藥本舖提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今（7日）是「全能斜槓天王」李明川50歲大壽，他送給自己的「大禮」是放一整個月的長假；而他在社群分享衛生紙，兩天就賣出百萬業績，是平常一個月的銷售量，吸引品牌方注意，找上門邀請他擔任代言人，創下五天就談成合作的最快代言紀錄，成為生日意外驚喜。

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李明川從時尚、彩妝、精品，甚至房地產建案，只要有他出席的活動，當天一定賣得嚇嚇叫。日前他在社群分享日系連鎖藥妝的衛生紙，不但觸及率高達250萬，還造成品牌app後台異常，一覺醒來竟賣出平常一個月的銷售量，光是衛生紙就有百萬業績，立刻吸引品牌邀他代言。

李明川送自己50歲大禮「紐約玩一個月」。（日藥本舖提供）李明川送自己50歲大禮「紐約玩一個月」。（日藥本舖提供）

李明川這次包括線上網路、線下實體代言，不只藥妝，連同吃的、用的都有賣；這意味他的專業身分不僅只於美妝大師、造型大師，而是更貼近大家的生活大師，為此，生日前夕他又飛了一趟日本沖繩，任務是瘋狂逛藥妝店，親自比價並研究日本藥妝的流行趨勢。

雖然平時也常出國旅遊，但李明川50歲的生日願望是出國放一個月長假，預計在6月前往紐約，因為20多年前他需要工作賺錢，加上對工作有不安全感，很怕出國玩太久就會被取代，所以不敢出遠門；今年他送給自己最大的生日禮物就是一個月起跳，甚至更久的假期。他充滿期待表示：「我目前只買了單程機票，因為這是我從30歲就許下的願望，遲了20年才要實現，我一定要充分放鬆，玩個徹底！」

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