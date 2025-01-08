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娛樂 最新消息

李明川「坐擁北市3房」揭驚人總價 鬆口北投豪宅藏聚寶盆

李明川今（8）出席單曲《不可思議愛上你》聯名甜點活動。（記者潘少棠攝）李明川今（8）出席單曲《不可思議愛上你》聯名甜點活動。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李明川今（8）出席單曲《不可思議愛上你》聯名甜點活動，透露目前名下有三間台北市房產，低調表示總值約5千萬元。還被好友康茵茵爆料書房有聚寶盆。

李明川曾因「豪宅冷到變冰箱」上新聞，他笑說為此買了好幾台暖氣放家裡。他也透露現在名下有3間，最新一間去年8月松山區買的用來當作工作室。他說自己暫時不會搬離北投豪宅，康茵茵也直呼那邊磁場超好，書房椅子更會招財，「我之前去坐了之後，馬上就進來3個業配了。」李明川也附和每每坐上去寫業配總會文思泉湧。

李明川名下有三間台北市房產，低調表示總值約5千萬元。（記者潘少棠攝）李明川名下有三間台北市房產，低調表示總值約5千萬元。（記者潘少棠攝）

李明川表示自己投資手法特別，3間北市房產加起來只要5000萬，他也提到買房除了存錢外，是逼自己繼續工作，「現在我才要繼續出來工作陪笑臉。」而他買房首重景色好壞，「不管風水，只要有景心情就會好，工作能力就好，風水自然就好。」

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