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昔自爆「乳頭不性感」！具惠善恢單5年認最大失敗

安宰賢（左）、具惠善曾是人人稱羨的夫妻。（翻攝自X）安宰賢（左）、具惠善曾是人人稱羨的夫妻。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕具惠善、安宰賢曾是圈內令人羨慕的佳偶，豈料具惠善在IG自爆有「不性感的乳頭」，砲轟安宰賢變心，引爆起火點，最後兩人離婚收場，結束短暫4年婚姻；如今兩人各自安好，分別以學生兼創業家，以及演員身分活躍演藝圈。

具惠善和安宰賢離婚後，全心投入學業，去年她從成均館大學影像學系畢業，同年考上韓國科學技術院（KAIST）攻讀科學新聞研究所碩士班，日前更宣布親自發明的圓形髮捲，取得專利證書，並和洗髮精品牌簽約，展現創業家的新面貌。

安宰賢（右）、具惠善離婚後，專注個人生活。（翻攝自X）安宰賢（右）、具惠善離婚後，專注個人生活。（翻攝自X）

具惠善日前在影片中透露，人生中最大失敗不是（和安宰賢）離婚，是她當電影導演時遭上的挫折，她坦言當時沒信心能再站起來，不過後來她想通了，直言「選擇將失敗當成人生的一部分，學會接受，人才能成長。」

另一方面，安宰賢當初和具惠善離婚消息曝光後，正主演電視劇《有缺陷的人們》，且照常播出，後來暫停活動一年多，直到2021年以《新西遊記》特別篇《春季露營》回歸。

安宰賢前年演出韓劇《真的出現了！》回歸電視劇，不過近來多半現身綜藝節目，曾在MBC《我獨自生活》公開恢單生活，引起粉絲注意，另外也在節目《情來情往李敏靜》談及離婚後感受，談笑風生，似乎已慢慢放下感情的挫敗感。

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