張善為癱瘓失聯12年！許聖梅揭真相「節目任務危險」病因曝光

張善為因病消失眾人眼前超過12年。（資料照，王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕張善為在校園偶像劇《麻辣鮮師》飾演蝌蚪走紅，更曾是《YOYO家族》人氣王的「黑皮哥哥」，不過自2013年因血塊壓迫脊椎神經導致癱瘓後，便自此神隱演藝圈超過12年，音訊全無。昔日戰友「蜻蜓哥哥」宋翊彰昨（17日）談及張善為近況更感慨「他生病後就切斷所有聯絡...」事實上，名嘴許聖梅也曾透露張善為相當敬業，仍在演藝圈時常被要求進行危險任務，還曾造成他頸部受傷，嘆息「真的蠻殘忍的...」

張善為當年莫名出現發燒、頭暈、嘔吐症狀，送醫後被發現脊椎出現瘀血並壓迫神經，自此無法行走。對此，蜻蜓哥哥昨日出席活動被問及張善為的近況則表示，「他說希望大家記得的是光鮮亮麗的他，而不是病後虛弱的模樣。」他也透露即便是朋友也都聯繫不上他，「我們只能尊重他的選擇，默默想他、幫他祈禱。」

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許聖梅曾在節目中提及張善為的病因。（翻攝自YouTube）

事實上，名嘴許聖梅去年也曾在節目《命運好好玩》上坦言，張善為過去是名非常敬業的藝人，常被要求進行危險的高空彈跳、坐雲霄飛車等挑戰，而且難度越來越高，「他2003年曾在節目中進行一項名為『蛙人搶背』的高難度動作，導致脖子嚴重受傷，傷勢甚至影響到脊椎。」導致頸椎、胸椎和腰椎出現瘀血壓迫到神經，釀成癱瘓的悲劇，也讓許聖梅不禁感嘆「真的蠻殘忍的...」

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