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小玥兒騎馬照曝光！五官神複製大S 網看哭：以為熙媛回來了

大S（右）過世後，一雙兒女交由生父汪小菲照顧。（翻攝自臉書）大S（右）過世後，一雙兒女交由生父汪小菲照顧。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛離世後，留下一雙子女交由生父汪小菲照顧，近日汪小菲帶著新婚妻「Mandy」馬筱梅與11歲家人小玥兒前往內蒙古草原旅遊，一系列照片曝光後，迅速在網路上掀起討論，小玥兒神複製媽媽大S的五官，讓不少人看了鼻酸。

汪小菲（左）5月份將新妻馬筱梅娶回家。（翻攝自IG）汪小菲（左）5月份將新妻馬筱梅娶回家。（翻攝自IG）

照片中，小玥兒身穿黑色蒙古袍，首次騎馬卻相當沉著冷靜，毫不怯場，她側臉五官精緻，鼻樑挺拔、靈動杏眼，加上專注抿嘴的神情，彷彿看見大S少女時期的影子，令不少網友紛紛留言，「真的好像大S」、「一瞬間還以為熙媛回來了」、「媽媽的基因太強大」、「那模糊的照片看起來和大S一模一樣」。

小玥兒騎馬畫面流出。（翻攝自微博）小玥兒騎馬畫面流出。（翻攝自微博）

另外，汪小菲則一路牽馬陪騎，滿臉寵溺與驕傲看著小玥兒，當汪小菲的領口被風吹亂時，小玥兒踮起腳尖幫爸爸整理衣領，父女間的暖心互動令人動容。一家四口還體驗了射箭、擠羊奶等當地文化，畫面十分溫馨。

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