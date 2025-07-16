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娛樂 最新消息

不要懷疑！周杰倫收藏畢卡索破億真跡 GD、山下智久都看過

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫前幾天邀請韓國天王「GD」G-DRAGON到家中作客，在GD離台前先到他的豪宅賞畫品酒，周董分享兩人合照後，引起網友熱烈討論的是兩人身後的畫作，竟然是畢卡索晚年所繪的油畫創作《持劍的火槍手》，這也是《火槍手》系列畫作之一，要價數億台幣。光是今年上半年，周董代言就多達13項，酬勞推估超過4億，因此花數億元買下畢卡索畫作沒什麼不可能。

不要懷疑！周杰倫收藏畢卡索破億真跡 GD、山下智久都看過周杰倫（左）和GD聚會，身後的畢卡索畫作引起討論。（翻攝自IG）
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不要懷疑！周杰倫收藏畢卡索破億真跡 GD、山下智久都看過日本男神山下智久（左）也曾到周杰倫家中欣賞畢卡索畫作。（翻攝自IG）
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

前兩天有網友看到周董和GD聚會，就對周董家中的畢卡索畫作感到好奇，但一句「是真跡嗎？」立刻引來其他網友砲轟，認為以周董的財力和藝術眼光，絕不可能在家中掛假畫，或是臨摹畫作，還邀GD一起賞畫。除了GD到周董家賞畫，今年4月日本男神山下智久也曾在社群分享他和周董合照，當時也是去周董家中作客，同樣一起賞畫、品酒，也在這幅畢卡索名畫前合影留念。

受到曾任美術老師的母親葉惠美影響，周董對藝術非常有興趣，也收藏不少藝術品，其實4年前周董就曾擔任蘇富比拍賣系列策展人，當時蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀表示，邀請周董參與，主要是他經常把他的藝術收藏品融入音樂短片當中，從而激發藝術、音樂及娛樂之間的相互碰撞，另外他在亞洲知名度極高，品味和視野塑造都具有影響力。

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