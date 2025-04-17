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（專訪）台灣之光！林芯儀奪健美冠軍遭酸 訓練到掛急診

林芯儀分享訓練甘苦，大方回應網友的評論。（記者胡舜翔攝）林芯儀分享訓練甘苦，大方回應網友的評論。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕歌手林芯儀風光在IFBB健美比賽勇奪女子健身模特兒「全場總冠軍」，更是目前全台灣第一人勇奪此項殊榮，賽後她的參賽影片及照片瘋傳，有人嫌她練得過瘦不好看，更質疑她根本不夠壯，她也吐露真實心聲。

林芯儀風光奪下金牌。（健身工廠、ifbbproleague Taiwan提供）林芯儀風光奪下金牌。（健身工廠、ifbbproleague Taiwan提供）

林芯儀感謝各界的評論，「其實有一些朋友真的被我的照片嚇到，有說是不是太瘦了，也有很多網友跟陸上的民眾，會特別走過來跟我說我很棒，收到了很多溫暖的鼓勵。」

林芯儀受訪重申，她比賽報名的項目是女子健身模特兒公開組，評分的項目正是要健康的體態，而不是過大發達的肌肉。

林芯儀把自己操成魔鬼筋肉人，體脂從23%降到13%，她自去年開始備賽後，除了展開嚴格的訓練，更因為要增加肌肉量，每天必須要吃四餐，過程中更因為身體不適送醫急診。

林芯儀積極投入健美比賽，過程充滿血淚。（記者胡舜翔攝）林芯儀積極投入健美比賽，過程充滿血淚。（記者胡舜翔攝）

而林芯儀因為有胃食道逆流的問題，食量本來就不大的她，一天要吃四餐吃到懷疑人生，一個禮拜要練習六天，犧牲許多跟親友相聚的時間，更讓她時常難過淚崩，只能靠意志力苦撐。

林芯儀表示：「我每天用力吃碳水，還要吃雞肉、魚肉等健康烹調的飲食，吃多又有脹氣問題，只能看中醫調整身體狀況。」她就連酒精、甜點都戒了，「我就是要把自己逼到一個境界，每一天的努力跟自律，都要持之以恆。」

林芯儀就連奪下冠軍，都只給自己放鬆一天，被問到如何慶功，她分享：「我在比賽當天吃了最想要的雞蛋糕，還有麵包、比較油的牛肉火鍋。」結果隔天起床就覺得渾身不對勁，立刻又殺到健身房訓練。

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