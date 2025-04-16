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娛樂 最新消息

廣末涼子憔悴謝罪 上車一表情被抓包.....真恐怖

日本電視台今天清晨6點多以快訊報導廣末涼子提前獲釋消息。（翻攝自Youtube）日本電視台今天清晨6點多以快訊報導廣末涼子提前獲釋消息。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星廣末涼子今（16）日清晨6時20分被獲釋，媒體拍下她身穿黑色套裝鞠躬謝罪，面容憔悴，不料當地電視台曝光最新現場畫面，廣末原本嚴肅道歉，沒想到一上車竟露出燦爛笑容，被網友驚呼：「好恐怖！」

根據日本靜岡第一電視台現場直播畫面，廣末走出警署大門站定後向媒體深深一鞠躬，儘管表情有些僵硬嚴肅，但又不失莊重，看似道歉誠意滿滿。

她一上車，被電視台拍到竟在車上露出笑容。（翻攝自日網）她一上車，被電視台拍到竟在車上露出笑容。（翻攝自日網）

緊接著一輛黑色廂型車駛出，廣末隨即上車離去，電視台鏡頭竟在一瞬捕捉到她在車後座露出牙齒並竊笑，有網友驚恐表示：「她不是才剛低頭鞠躬，怎麼一轉頭馬上變笑容，前後表情差很大。」表示廣末果然是演員，「她那笑容真恐怖。」

廣末涼子原本被裁定羈押至19日，意外提前3天獲釋，她攻擊護理師行為涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷害2罪，日媒分析，由於她數度情緒失控，警方原懷疑服用藥物有問題，藥檢結果昨出爐，並未驗出違法藥物或者含安眠藥成分藥物，據悉，廣末目前正積極和被毆打護理師洽談和解相關事宜。

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