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娛樂 最新消息

女星拒演女傭含淚引退 回歸演藝圈竟又爆紅

蘇妮塔（右）在《警上添花》飾演的女督察「莎瑪」，帶有印度電影裡罕見的女同志形象。（海鵬提供）蘇妮塔（右）在《警上添花》飾演的女督察「莎瑪」，帶有印度電影裡罕見的女同志形象。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕印度當紅女星蘇妮塔拉潔瓦（Sunita Rajwar），去年演出新片《警上添花》（Santosh）入選坎城影展「一種注目」單元。由於她在記者會自承出身低，「我是卡車司機的女兒」，引發國際媒體關注，紛紛報導她充滿勵志的人生故事，感動許多影人。

蘇妮塔拉潔瓦曾懷抱夢想闖蕩寶萊塢，就算生活艱辛毫不退縮，最後卻在只能演出「女傭」角色的情況下，含淚退出演藝圈。所幸兩年後網劇興起，蘇妮塔幸運以網劇《存錢筒》（Gullak）及《村里大會》（Panchayat）紅回印度演藝圈，連她自己都不敢置信；苦盡甘來的她，因為演出英印混血女編導桑蒂亞蘇里（Sandhya Suri）的首部劇情片《警上添花》，入圍坎城及奧斯卡最佳國際電影15強。

蘇妮塔拉潔瓦出生於印度北部山城，父親是卡車司機，儘管經濟拮据，為確保孩子們能接受最好教育，父親每週都帶全家去看戲劇表演。蘇妮塔後來考進新德里國家戲劇學院，畢業後更帶著堅定的決心和3萬盧比（約台幣1萬1400元）生活費赴孟買闖蕩。然而小演員生活艱辛，常得等候數十天才得到一個角色，蘇妮塔也毫不退縮，卻在最後只能演出「女傭」角色，終於沮喪發誓「不再演女傭」含淚退出演藝圈。

蘇妮塔拉潔瓦（右一）網劇爆紅奪3獎，《警上添花》入圍奧斯卡15強。（海鵬提供）蘇妮塔拉潔瓦（右一）網劇爆紅奪3獎，《警上添花》入圍奧斯卡15強。（海鵬提供）

沉寂兩年後，就在蘇妮塔開始懷疑人生時，命運之神再來敲門，蘇妮塔罕見連續以網劇《存錢筒》及《村里大會》連續爆紅，更接連榮獲印度電影觀眾獎、銀幕高峰獎等3座最佳女配角大獎，名利雙收外，也為她贏來演員應得的尊重。

闖蕩演藝圈20多年，蘇妮塔·拉潔瓦一直避談父親的工作，直到歷經世事，她才逐漸明白，「這是一件值得驕傲、而不是羞恥的事」。在她的成名道路上，從沒有娛樂圈的光鮮和浮華，擁有的只是一個裝滿夢想、熱情與毅力的心，而她終於把一個個夢想都變成了真實。去年《警上添花》入選坎城影展「一種注目」單元，當蘇妮塔步上坎城紅毯時，她驕傲地告訴國際媒體「我是卡車司機的女兒」，對於一個曾經窩居在孟買昏暗房間、等待演出機會的山城女孩來說，她夢想成真的勵志故事，當場感動並激勵了許多影人；電影在18日上映。

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