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娛樂 最新消息

72歲廖峻三度中風 經紀人證實：加護病房觀察

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲的廖峻近年因兩度中風，鮮少出現在螢光幕前，最近他和同樣有主持行腳節目經歷的「冒險王」惟毅合作，並共同創立了新YT平台「歐吉尚」，廖峻積極參與外景拍攝，之前還到南投溪頭妖怪村拍影片，扮演當年紅透半片天《施公奇案》電視劇中的主角「施公」，勾起不少民眾的回憶，但今傳出他三度中風消息，經紀人也證實此事，希望大家幫廖爸集氣。

廖峻四月初還神采飛揚拍片。（翻攝自臉書）廖峻四月初還神采飛揚拍片。（翻攝自臉書）

經紀人指出，廖峻平時血壓都很正常，今天早上突然發生意識不清的狀況，本來他早上八點多會規律起床，但今天九點還沒起來，看護去查看時，發現他癱坐在床上，意識模糊，趕緊叫救護車送醫。

因他三度中風，腦血管仍有出血點，醫生正在做一系列檢查，之後送到加護病房觀察，確認出血點，經紀人說：「之前廖爸身體右半邊因中風影響，這回的出血點是之前沒發現過的，會影響左半邊身體。」至於現況，經紀人指出目前醫院處置得當，廖峻已清醒，也認得人。

廖峻三度中風，正在醫院急救。（經紀人提供）廖峻三度中風，正在醫院急救。（經紀人提供）

對於廖峻的身體狀況，經紀人希望大家幫他集氣，他說廖爸4月初還有到妖怪森林拍片，前幾天碰面，還神采飛揚聊工作，計畫明天下高雄工作，但現在因身體狀況必須取消，包括原本5月3日的文化部活動和電視節目邀約、代言都必須緊急喊停。而廖峻兒子廖錦德目前尚未回應，應是忙著處理爸爸狀況。

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