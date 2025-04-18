天殘為情所困？生日當天陳屍住處 5線索指「前男友疑是賀瓏」

單口喜劇演員天殘（左）疑似曾交往賀瓏。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕單口喜劇演員「天殘」昨（17日）上午被發現陳屍在公寓頂樓，當天也是她的生日，同日晚間其社群突然更新貼文，寫道「好的前任應該像死了一樣」，諸多巧合引起熱議，質疑生前可能為情所困。然而，她與賀瓏過去曾被挖出5線索疑似在交往。

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天殘的IG昨晚更新貼文，曬出一張自拍照，可見她歪頭對著鏡頭微笑，手上拿著麵包超人「小精靈」娃娃，寫道「好的前任應該像死了一樣」，配樂則是歌手徐佳瑩的《到此為止》。短短11字的遺言，引起討論，不少粉絲質疑，她生前是否為情所苦？

值得注意的是，網路論壇有一篇發表於2022年5月的文章，揭露天殘與賀瓏疑似交往的線索，其中包括，賀瓏喜歡瘋女人；賀瓏指的「高職女生」與天殘談過的高中生活高度吻合；2人合開麻辣燙店；天殘將男友代稱「阿狗」。此外，網紅東區德曾在Podcast節目爆料，在展場外目睹兩人親密互動。

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