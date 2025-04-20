晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

情色教主雪碧悼《康熙》男星 驚爆曾交往近1年

雪碧（左）發文悼念黃正杰，也說出兩人曾經交往近一年。（翻攝自Threads）雪碧（左）發文悼念黃正杰，也說出兩人曾經交往近一年。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕過去因為登上節目《康熙來了》「青少年網路男神」主題走紅的男星黃正杰，今（20）家人公告死訊，享年31歲。人緣不錯的黃正杰死訊傳來，好友紛紛發文悼念，「情色教主」雪碧也在社群發出個人文，驚爆2人曾經低調交往近1年。

雪碧稱讚黃正杰是一個非常溫暖、細膩的暖男。（翻攝自臉書）雪碧稱讚黃正杰是一個非常溫暖、細膩的暖男。（翻攝自臉書）

雪碧在文章中寫著「正杰一路好走，雖然我們幾年前，交往一陣子不到一年，因為你是藝人、我是網紅身份，我們低調到不能低調，後來決定當朋友比較好，昨天聽到你離開的消息，我真的很震驚，到處確認，後來阿姨、媽媽也跟我傳訊確實了，我哭了」。

相關新聞：（影）「他」驟逝 前反骨艾瑞絲崩潰：2天前才碰面

雪碧說兩人畢竟曾經喜歡過，也曾到黃正杰家中過年，當時雪碧瞄了一眼公仔，黃正杰竟暖心記住，之後還偷偷將公仔送給雪碧，讓她覺得非常感動。「其實你是一個很細心的人，我也知道，大家只看發現你的外表，其實你內心細膩，貼心的人，也看過－因為我睡覺會打呼，你不講，偷偷買耳塞，陪我出國，陪我出去工作，喝酒也會顧爛醉的我….」種種細膩的貼心行為，讓雪碧回憶起當時相處的情況都忍不住鼻酸。

雪碧（左）希望黃正杰下輩子能夠如願當個超級巨星。（翻攝自Threads）雪碧（左）希望黃正杰下輩子能夠如願當個超級巨星。（翻攝自Threads）

雪碧更透露「我大整形很醜的時候，你也陪我度過，這是大家不知道的事…」，雪碧知道黃正杰一直想當超紅的偶像藝人，也默默替他加油，沒想到這輩子已經沒辦法了。雪碧在心裡許願，希望黃正杰在天堂當快樂小天使，下輩子能夠完成願望，成為一名帥氣的超級巨星。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中