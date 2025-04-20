情色教主雪碧悼《康熙》男星 驚爆曾交往近1年

雪碧（左）發文悼念黃正杰，也說出兩人曾經交往近一年。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕過去因為登上節目《康熙來了》「青少年網路男神」主題走紅的男星黃正杰，今（20）家人公告死訊，享年31歲。人緣不錯的黃正杰死訊傳來，好友紛紛發文悼念，「情色教主」雪碧也在社群發出個人文，驚爆2人曾經低調交往近1年。

雪碧稱讚黃正杰是一個非常溫暖、細膩的暖男。（翻攝自臉書）

雪碧在文章中寫著「正杰一路好走，雖然我們幾年前，交往一陣子不到一年，因為你是藝人、我是網紅身份，我們低調到不能低調，後來決定當朋友比較好，昨天聽到你離開的消息，我真的很震驚，到處確認，後來阿姨、媽媽也跟我傳訊確實了，我哭了」。

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雪碧說兩人畢竟曾經喜歡過，也曾到黃正杰家中過年，當時雪碧瞄了一眼公仔，黃正杰竟暖心記住，之後還偷偷將公仔送給雪碧，讓她覺得非常感動。「其實你是一個很細心的人，我也知道，大家只看發現你的外表，其實你內心細膩，貼心的人，也看過－因為我睡覺會打呼，你不講，偷偷買耳塞，陪我出國，陪我出去工作，喝酒也會顧爛醉的我….」種種細膩的貼心行為，讓雪碧回憶起當時相處的情況都忍不住鼻酸。

雪碧（左）希望黃正杰下輩子能夠如願當個超級巨星。（翻攝自Threads）

雪碧更透露「我大整形很醜的時候，你也陪我度過，這是大家不知道的事…」，雪碧知道黃正杰一直想當超紅的偶像藝人，也默默替他加油，沒想到這輩子已經沒辦法了。雪碧在心裡許願，希望黃正杰在天堂當快樂小天使，下輩子能夠完成願望，成為一名帥氣的超級巨星。

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